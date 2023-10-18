Биолог Лялина перечислила неизвестные суперспособности квашеной капусты

Осень является сезоном квашеной капусты. Биолог Ирина Лялина рассказала о суперспособностях квашеной капусты. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, данный овощ в квашеном виде следует употреблять в пищу ежедневно в сезон простуд, поскольку в ней имеется колоссальный объем полезных бактерий, витамина С, пробиотиков, витаминов группы В и К.

Эксперт добавила, что также квашеная капуста содержит много антиоксидантов, тормозящих развитие хронических воспалительных процессов и поддерживающих здоровье клеток.

По ее мнению, это блюдо отлично служит в качестве профилактики ОРВИ, поддержании нормального веса и регуляции аппетита.