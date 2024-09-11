Биолог Лялина перечислила вызываемые лимонадами тяжелейшие заболевания

По словам биолога Ирины Лялиной, магазинные лимонады могут содержать сразу два канцерогена: сахарин и бензоат натрия. Об этом сообщило NEWS.ru.

Она добавила, что злоупотребление такими напитками чревато ожирением и диабетом второго типа. Лимонады быстро повышают уровень сахара в крови, что приводит к резким колебаниям энергии и настроения и увеличивает риск развития инсулинорезистентности.

По мнению эксперта, на фоне чрезмерного увлечения лимонадом падает адекватная реакция на стресс, клетки быстрее стареют, а частое повышение сахара в крови у мальчиков приводит к проблемам с репродуктивной системой, у девочек — к раннему половому созреванию. Кроме того, подобные напитки содержат лимонную кислоту, которая может повреждать зубную эмаль, тем самым приводя к развитию кариеса и прочих стоматологических проблем.

Ранее диетолог Чехонина включила минеральную воду в список полезных напитков при жаре.