«Соллерс» представила обновленный УАЗ Патриот Х и внедорожник Sollers S9

Компания «Соллерс» провела презентацию двух новинок — обновленного УАЗ Патриот Х и внедорожника Sollers S9, сообщает MiraNews. Автомобили получили разные габариты и внешний вид, но разделили ряд технических решений.

УАЗ Патриот Х имеет длину 4750 мм, ширину 1900 мм и высоту 1910 мм. Колесная база составляет 2760 мм, дорожный просвет — 210 мм. Sollers S9 длиннее — 5200 мм, шире — 1965 мм, высота — 1885 мм. Его колесная база равна 3090 мм, что на 330 мм больше, чем у Патриота. Дорожный просвет у обеих моделей одинаковый — 210 мм.

Для УАЗ Патриот Х предусмотрены диски диаметром 16 или 17 дюймов. Sollers S9 оснастят только 18-дюймовыми дисками.

Обе модели получат общие технические решения. УАЗ Патриот оснастят двухлитровым турбодизелем JAC HFC4DB, но его мощность снизят до 136 лошадиных сил. У исходных версий Sollers S9 этот двигатель выдает от 143 до 163 лошадиных сил. Также на Патриоте появится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, которая уже используется на пикапах и Sollers S9.

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