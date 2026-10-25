Дэйна Уайт допустил проведение турнира UFC в России

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что сейчас «есть смысл» провести турнир в России, пишет РБК. При этом, по его словам, переговоров на эту тему пока не было.

Заявление Уайта вновь подняло вопрос о возвращении организации в страну, где турниры уже проходили.

Всего в России состоялись три турнира UFC. Первый прошел 15 сентября 2018 года в Москве — Алексей Олейник победил Марка Ханта.

Второй принял Санкт-Петербург 20 апреля 2019 года: Алистар Оверим победил Алексея Олейника техническим нокаутом.

Третий снова прошел в Москве 9 ноября 2019 года — Забит Магомедшарипов победил Кэлвина Каттара единогласным решением судей.

Сейчас двое россиян владеют чемпионскими титулами UFC. Ислам Махачев — в полусреднем весе. Петр Ян — в легчайшем весе; 25 октября он защитил пояс в бою с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби

В августе Ислам Махачев говорил, что хочет завершить карьеру на турнире UFC в Москве, и выражал надежду на скорый возврат организации в Россию.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт оценил стоимость промоушена.