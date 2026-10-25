Дэйна Уайт допустил проведение турнира UFC в России

rbc: Дэйна Уайт считает, что проведение турнира UFC в России снова имеет смысл

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что сейчас «есть смысл» провести турнир в России, пишет РБК. При этом, по его словам, переговоров на эту тему пока не было.

Заявление Уайта вновь подняло вопрос о возвращении организации в страну, где турниры уже проходили.

Всего в России состоялись три турнира UFC. Первый прошел 15 сентября 2018 года в Москве — Алексей Олейник победил Марка Ханта.

Второй принял Санкт-Петербург 20 апреля 2019 года: Алистар Оверим победил Алексея Олейника техническим нокаутом.

Третий снова прошел в Москве 9 ноября 2019 года — Забит Магомедшарипов победил Кэлвина Каттара единогласным решением судей.

Сейчас двое россиян владеют чемпионскими титулами UFC. Ислам Махачев — в полусреднем весе. Петр Ян — в легчайшем весе; 25 октября он защитил пояс в бою с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби

В августе Ислам Махачев говорил, что хочет завершить карьеру на турнире UFC в Москве, и выражал надежду на скорый возврат организации в Россию.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт оценил стоимость промоушена.

Актуально

Читайте также

Наталья Подольская показала редкий снимок с сестрой-близняшкой

Наталья Подольская показала редкий снимок с сестрой-близняшкой

Автоюрист заявил, что у Долиной нет права ездить со спецсигналами

Автоюрист заявил, что у Долиной нет права ездить со спецсигналами

Онкобольная Алена Рапунцель лишилась волос

Онкобольная Алена Рапунцель лишилась волос

Катерина Ковальчук растрогала подписчиков милым видео с новорожденной дочкой

Катерина Ковальчук растрогала подписчиков милым видео с новорожденной дочкой

«Побывал в Женькиной шкуре»: звезда «33 квадратных метра» Белоголовцев рассказал о жизни после инсульта

«Побывал в Женькиной шкуре»: звезда «33 квадратных метра» Белоголовцев рассказал о жизни после инсульта

38-летняя Оксана Самойлова начала худеть на уколах

38-летняя Оксана Самойлова начала худеть на уколах

Софье Синициной пришлось сбежать из отеля посреди ночи

Софье Синициной пришлось сбежать из отеля посреди ночи

Бывший возлюбленный онкобольной Рапунцель попросил помощи в сборе денег на ее лечение

Бывший возлюбленный онкобольной Рапунцель попросил помощи в сборе денег на ее лечение

Экс-участница «Дома-2» Солнце обратилась к Алене Рапунцель на фоне ее борьбы с онкологией

Экс-участница «Дома-2» Солнце обратилась к Алене Рапунцель на фоне ее борьбы с онкологией

«Опухоль передавила все мои вены»: Алена Рапунцель раскрыла жуткие подробности своего заболевания

«Опухоль передавила все мои вены»: Алена Рапунцель раскрыла жуткие подробности своего заболевания

29-летняя Белла Хадид прикрыла грудь гантелями на новом фото

29-летняя Белла Хадид прикрыла грудь гантелями на новом фото

33-летняя Барбара Палвин рассказала, как готовилась к показу Victoria’s Secret спустя 1,5 месяца после родов

33-летняя Барбара Палвин рассказала, как готовилась к показу Victoria’s Secret спустя 1,5 месяца после родов

Добавьте mosregtoday.ru в избранное