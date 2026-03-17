Биолог назвала признаки заражения после укуса клеща

Появление красного кольца вокруг места укуса клеща может свидетельствовать о заражении болезнью Лайма, тогда как симптомы, похожие на грипп или простуду, иногда указывают на возможное развитие клещевого энцефалита. Об этом ТАСС рассказала биолог Анна Герасимова.

По словам специалиста, боррелиоз, известный также как Болезнь Лайма, встречается чаще, чем Клещевой энцефалит. Одним из характерных признаков инфекции считается появление через некоторое время после укуса красного кольцевидного пятна вокруг пораженного участка кожи. При подозрении на заболевание врачи могут назначить экстренную профилактику — однократный прием антибиотика Доксициклин.

Эксперт отметила, что при заражении энцефалитом первые проявления нередко напоминают обычную вирусную инфекцию: повышается температура, появляется слабость, головная боль и другие симптомы, похожие на грипп. Если подобное состояние возникает после укуса клеща, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

В районах, где риск заражения особенно высок, специалисты рекомендуют заранее пройти вакцинацию. Прививка помогает снизить вероятность тяжелого течения заболевания и опасных осложнений.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что сезон активности клещей в России может начаться уже в третьей декаде марта. По данным ведомства, эндемичными по клещевому энцефалиту считаются 49 российских регионов.

До этого сообщалось, что в Псковской области зафиксировали первый укус клеща.