Осторожно, клещи! В Псковской области зафиксировали первый укус

В Псковской области зафиксирован первый в 2026 году случай присасывания клеща. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, 15 марта за медицинской помощью обратились родители ребенка, на которого напал кровосос. Специалисты отмечают, что из-за ранней теплой весны сезон активности клещей начался раньше обычного.

В ведомстве напомнили, что эти насекомые являются переносчиками целого ряда опасных заболеваний: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), крымской геморрагической лихорадки и других инфекций. Наибольшую угрозу представляет клещевой энцефалит: в 25–30% случаев он приводит к летальному исходу, а у выживших нередко развиваются тяжелые осложнения, включая параличи и снижение интеллекта.

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что клещи распространены практически повсеместно. Их излюбленные места — хвойно-лиственные леса, но встретить их можно и в городской черте: в парках, на кладбищах и дачных участках. Чаще всего люди сталкиваются с ними в лесопарках на границах городов и в пригородах. Численность клещей напрямую зависит от популяции мелких млекопитающих (грызунов и насекомоядных), которые служат их прокормителями. Плотность грызунов наиболее высока в радиусе до 3 километров от человеческого жилья, поэтому и клещи концентрируются именно там.

Просыпаются кровососы ранней весной, как только сходит снег. Пик активности традиционно приходится на май–июнь, затем наступает спад, а в августе регистрируется второй подъем. В теплые годы сезон может начинаться в марте и заканчиваться только в октябре.

В прошлом, 2025 году, в Псковской области было зарегистрировано более трех тысяч обращений по поводу укусов клещей. Медики подтвердили девять случаев иксодового клещевого боррелиоза и четыре случая клещевого вирусного энцефалита.

Чем опасны клещи?

Клещи переносят несколько смертельно опасных заболеваний. Самое грозное из них — клещевой энцефалит, который в четверти случаев заканчивается летальным исходом. У выживших часто развиваются тяжелые неврологические осложнения: параличи, нарушения координации, снижение интеллекта. Второе по значимости заболевание — болезнь Лайма (боррелиоз), поражающее суставы, нервную систему и сердце. Также существует риск заражения крымской геморрагической лихорадкой, которая протекает с высокой температурой и внутренними кровотечениями.

Как защититься от клещей:

Самая надежная защита — вакцинация от клещевого энцефалита. Она особенно рекомендуется жителям эндемичных районов. Также важно соблюдать простые правила безопасности:

· использовать репелленты и акарицидные средства перед выходом на природу; · надевать светлую закрытую одежду (на ней легче заметить ползущего клеща); · после каждой прогулки тщательно осматривать себя и детей; · на дачных участках регулярно скашивать траву и убирать валежник.

Если клещ все же присосался, нужно как можно скорее обратиться в травмпункт или удалить его самостоятельно, стараясь не раздавить. Удаленного клеща рекомендуется сдать на анализ в лабораторию.

