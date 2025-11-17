Биолог назвала продукты, очищающие кровь и печень

Обычные овощи и зелень играют важную роль в процессах детоксикации организма, обеспечивая нормальную работу печени. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Биолог составила список продуктов, способствующих естественному очищению крови и поддержанию здоровья печени.

Особое место в рационе занимает свекла, которая улучшает процесс кроветворения. По словам специалиста, крестоцветные овощи стимулируют выработку ферментов, необходимых для очищения печени.

Еще один суперфуд — чеснок, который благодаря содержанию серы, поддерживает не только функцию печени, но и иммунной системы.

Фрукты и ягоды, включая яблоки, клюкву, чернику, малину и лимон, содержат пектин, который эффективно выводит шлаки из кишечника.

«Имбирь улучшает кровообращение и пищеварение, а зеленый чай включает в себя катехины, защищающие печень от окислительного процесса», — сказала Лялина.

Специалист подчеркивает также подчеркнула необходимость употребления достаточного количества чистой воды для поддержания качественного состава крови и эффективного выведения токсинов.

При этом биолог предупредила, что наваристые борщи могут быть противопоказаны людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, подагрой, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

