Модный латте на соевом молоке оказался напитком с рисками для пищеварения

Кофе с растительным молоком оказалось вредным. Основной причиной стала частая добавка сахара, стабилизаторов и загустителей в такие напитки, сообщила эндокринолог и диетолог Эльвина Бинатова в беседе с « Лентой.ру ».

Специалист уточнила, что среди добавляемых веществ особую опасность представляет каррагинан, который способен провоцировать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте. Она также указала, что в растительном молоке содержание белка ниже, чем в коровьем.

По словам Бинатовой, для компенсации недостатка белка и создания стойкой пенки производители используют дополнительные загустители и стабилизаторы. Эти компоненты не относятся к полезным и могут усиливать нагрузку на пищеварительную систему, сообщила врач.

