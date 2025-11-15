Модный латте на соевом молоке оказался напитком с рисками для пищеварения
Доктор Бинатова: кофе на соевом молоке может вызвать воспаление кишечника
Фото: [Фото: istockphoto.com/Artit_Wongpradu]
Кофе с растительным молоком оказалось вредным. Основной причиной стала частая добавка сахара, стабилизаторов и загустителей в такие напитки, сообщила эндокринолог и диетолог Эльвина Бинатова в беседе с «Лентой.ру».
Специалист уточнила, что среди добавляемых веществ особую опасность представляет каррагинан, который способен провоцировать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте. Она также указала, что в растительном молоке содержание белка ниже, чем в коровьем.
По словам Бинатовой, для компенсации недостатка белка и создания стойкой пенки производители используют дополнительные загустители и стабилизаторы. Эти компоненты не относятся к полезным и могут усиливать нагрузку на пищеварительную систему, сообщила врач.
Ранее сообщалось, что из-за действий украинского военнослужащего из жилого многоэтажного дома эвакуировали 62 жильца.