Биолог Опарин назвал причины опасности для человека бомбочек для ванны

По словам биолога Романа Опарина, содержащие эфирные вещества бомбочки для ванн могут представлять опасность для тех, кто подвержен аллергическим реакциям. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он пояснил, что синтетические ароматизаторы могут вызвать негативные реакции организма, в том числе и зуд. В связи с этим при приобретении подобных веществ следует внимательно читать состав бомбочек, а перед применением провести тест на небольшом участке кожи.

По мнению эксперта, сода и лимонная кислота в составе этого продукта не представляют опасности для кожи, если используются в малых объемах. Бомбочку для ванны лучше использовать не более двух раз в неделю.

Он добавил, что противопоказаниями являются, помимо аллергии, также открытые раны и определенные заболевания кожи.