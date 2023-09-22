Биолог Опарин рассказал о полезных свойствах опят

Опенок известен сладковатым вкусом и ароматом и используется в различных блюдах. По словам биолога Романа Опарина, данный гриб обладает множеством полезных свойств. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что опенок богат пищевыми веществами и оказывает положительное влияние на иммунную систему, снижает уровень холестерина и сахара.

По мнению специалиста, этот гриб борется с воспалениями и содержит вещества, способствующие очищению печени и улучшению ее функций.