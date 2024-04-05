Биолог Опарин заявил, что фасоль снижает уровень холестерина и способствует пищеварению

По словам биолога Романа Опарина, стручковая фасоль является продуктом, который приносит организму много пользы за счет питательных веществ, содержащихся в ней, способствует снижению холестерина и избавиться от проблем с пищеварительной системой, в связи с чем ее следует включать в свой ежедневный рацион. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что также стручковая фасоль станет отличным вариантом для желающих сбросить лишний вес в связи с низким содержанием калорий и большого объема полезных веществ, которые насыщают организм.

По мнению эксперта, никакими вредными свойствами она не обладает, тем не менее при наличии аллергических реакций на бобовые следует внимательнее и следить за реакцией своего организма. Также людям, имеющим проблемы с почками, необходимо проконсультироваться с врачом насчет употребления стручковой фасоли, так как она содержит вещества, которые в данном случае не рекомендуется употреблять в больших объемах.

Он уточнил, что людям, склонным к повышенному газообразованию в кишечнике, также стоит употреблять фасоль в умеренных объемах или применять особый метод приготовления.