Биолог Созыкин назвал последствия ежедневного приема алкоголя

Алкоголь в разнообразных видах употребляется человечеством с начала существования. Биолог Александр Созыкин рассказал, к каким последствиям приводит ежедневный прием спиртных напитков. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, прежде всего он оказывает прямое воздействие на нервную систему, угнетая ее работу, вызывая когнитивные расстройства и замедляя скорость работы.

Эксперт отметил, что происходит заполнение клеток печени жиром, что в итоге приводит к циррозу.

По его мнению, также алкоголь оказывает токсическое действие на ЖКТ, мочеполовую и сердечно-сосудистую системы, способствует появлению различных аллергических реакций.