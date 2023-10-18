Биолог Созыкин назвал сроки получения зависимости любителями энергетиков

Рецепт энергетиков был разработан японскими производителями в минувшем веке для руководителей-трудоголиков, в настоящее время эти напитки являются повседневными. По словам биолога Александра Созыкина, энергетики не просто вредны, из-за них нередко возникает зависимость. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в сутки не следует употреблять более 500 г энергетиков.

По мнению эксперта, при ежедневном употреблении данных напитков может развиться привыкание, которое может перейти в патологическую зависимость.