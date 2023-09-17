Биолог Созыкин перечислил кожные симптомы, говорящие о необходимости смены средства для стирки

Выбор средства для стирки оказывает влияние на состояние кожи человека. Клеточный биолог Александр Созыкин перечислил три кожных симптома, которые свидетельствуют о том, что средство следует заменить. Об этом сообщает Life.ru .

Он пояснил, что современные средства для стирки являются достаточно токсичными для организма человека.

По мнению эксперта, средства для стирки, хотя и высокоэффективны, и относительно недороги в производственном плане, однако являются опасными инициаторами аллергических реакций.

Он пояснил, что при покраснении кожи, наличии сыпи и возникновении зуда необходимо заменить средство для стирки. Кроме того, следует обратить внимание на содержание поверхностно-активных веществ в составе при выборе средства. Так, неионогенных или амфотерных должно быть не больше 5%.