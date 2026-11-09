Свыше 2,8 тыс. автобусов проверили контролеры в Подмосковье за минувшую неделю
В Подмосковье за неделю оштрафовали почти 650 «зайцев» в автобусах
Фото: [ГКУ АПИ МО]
За прошедшую неделю сотрудники Административно-пассажирской инспекции Подмосковья проверили более 2,8 тыс. рейсовых автобусов и проконтролировали соблюдение правил оплаты проезда у 27,4 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Наиболее активно проверки велись в следующих округах: Ленинский — 784 автобуса; Лобня — 647 автобусов; Раменский — 496 автобусов; Домодедово — 289 автобусов; Балашиха — 182 автобуса.
В результате административные протоколы составили в отношении 647 безбилетников и 152 водителей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации совместного с Москвой проекта по усилению автобусных маршрутов, которые пересекают МКАД.