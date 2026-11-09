В Московской области с начала года на торгах реализовали более 3,5 тыс. объектов
Свыше 3,5 тыс. объектов реализовали на торгах в Подмосковье к середине осени
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
В Московской области с начала года на торгах реализовали более 3,5 тыс. объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
«Предприниматели и жители могут арендовать или купить напрямую у государства различные виды недвижимости, участвуя в земельно-имущественных торгах», — отметила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Так, было реализовано свыше 3 530 объектов. В их числе — нежилые здания и помещения, земельные участки, машино-места, торговые объекты.
Наиболее востребованы земельные участки под строительство частных домов или ведение личного подсобного хозяйства. За три квартала года таких объектов продали свыше 1,7 тыс., арендовали — более 1,3 тыс.