Хандра не приговор: психотерапевт Крашкина объяснила, как пережить ноябрь

Психотерапевт Крашкина назвала способы справиться с осенней хандрой

Здоровье

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина считает, что подавленное настроение в ноябре имеет объективные причины, и советует не ждать Нового года как единственного источника радости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на психотерапевта Ирину Крашкину.

По словам Крашкиной, в ноябре на самочувствие накладываются сразу несколько факторов: возвращение к рабочему ритму после отдыха, холодная погода и сокращение светового дня. Недостаток естественного освещения нарушает режим сна, снижает бодрость и затрудняет концентрацию. Некоторые люди замечают, что им хочется больше спать, становится сложнее сосредоточиться и поддерживать привычную активность.

Эксперт посоветовала не превращать ожидание Нового года в единственный источник положительных эмоций. Вместо того чтобы воспринимать ноябрь как период, который нужно просто пережить, стоит самостоятельно создавать поводы для радости: встречаться с друзьями, гулять, заниматься любимыми делами и планировать приятные события на выходные. Также важно регулярно питаться, сохранять посильную физическую активность и не требовать от себя максимальной продуктивности каждый день. Для восстановления сил необязательно брать отпуск или отправляться в путешествие. Иногда достаточно спокойного вечера без рабочих сообщений, небольшой прогулки или короткого перерыва в течение дня.

При этом длительную подавленность, постоянную усталость и потерю интереса к привычным занятиям не следует объяснять только сезонностью, подчеркнула Крашкина. Если такое состояние сохраняется и мешает повседневной жизни, психотерапевт посоветовала обратиться за профессиональной помощью.

Ранее нутрициолог Осинкина раскрыла, почему осенью сложнее просыпаться и работать.

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