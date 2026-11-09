В Подмосковье за неделю провели 483 ремонтных мероприятия на объектах водоснабжения и водоотведения

За прошедшую неделю специалисты Мособлводоканала выполнили 483 плановых и срочных мероприятия на сетях водоснабжения и водоотведения Московской области. Работы проводились на насосных станциях, водозаборных узлах, очистных сооружениях, а также на магистральных и внутриквартальных трубопроводах, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К примеру, в Орехово-Зуевском округе работы провели на станциях в Ликино-Дулеве и Дрезне. Там заменили и установили новое насосное оборудование. В деревне Давыдово отремонтировали насос на канализационной насосной станции.

В Электростали на улице Маяковского промыли водопроводную сеть, на улице Юбилейной отремонтировали колодец. На насосных станциях смонтировали два шаровых крана диаметром 150 мм и починили систему вентиляции. На бульваре 60-летия Победы восстановили резервный ввод водоснабжения в многоквартирный дом.

В Шатуре на КНС-6 очистили приемное отделение, на очистных сооружениях вывезли обезвоженный ил, а на улице Спортивной заварили повреждение на коллекторе диаметром 500 мм.

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