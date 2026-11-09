Сахар под контролем: эндокринолог рассказала о правилах жизни с диабетом

Диабет все чаще диагностируют не только у людей старшего возраста, но и у молодых взрослых, а также подростков. О факторах риска, особенностях питания и допустимых физических нагрузках рассказала главный внештатный эндокринолог Минздрава Нижегородской области Наталья Подпругина. Ее рекомендации публикует ИА «Время Н» .

По данным Международной диабетической федерации, в 2025 году в мире насчитывалось более 600 млн человек с диабетом. При этом примерно 40% из них не знали о своем заболевании. Еще свыше миллиарда человек находятся в состоянии преддиабета. Особенно заметно распространяется диабет второго типа, развитию которого способствуют избыточный вес, недостаток движения, неправильное питание и хронический стресс.

Кто находится в группе риска

Вероятность развития заболевания повышается при наследственной предрасположенности, ожирении, патологиях поджелудочной железы и других органов эндокринной системы. Среди дополнительных факторов врач выделила перенесенные вирусные инфекции, продолжительный стресс, прием отдельных препаратов и злоупотребление алкоголем.

Особое внимание стоит уделять весу: по словам специалиста, среди людей с ожирением диабет выявляют у 20–30%.

Нужно ли отказываться от углеводов

Диагноз не означает, что придется полностью исключить углеводы из рациона. Организму по-прежнему необходимы питательные вещества, содержащиеся в крупах, бобовых, цельнозерновом хлебе, овощах и фруктах.

При этом количество сахара и сладких продуктов — кондитерских изделий, варенья, меда и джемов — следует существенно сократить. Корректировать привычное меню лучше вместе с эндокринологом или диетологом, чтобы питание оставалось полноценным.

Какие нагрузки допустимы

Физическая активность помогает контролировать уровень глюкозы и поддерживать хорошее самочувствие. При диабете подходят ходьба, плавание, лечебная гимнастика и другие умеренные нагрузки.

Однако чрезмерное усердие в спортзале может обернуться проблемами. Слишком интенсивные тренировки способны спровоцировать гипогликемию — состояние, при котором уровень сахара в крови опускается ниже 3,3 ммоль/л. Поэтому вид и интенсивность занятий необходимо согласовать с врачом, а показатели глюкозы контролировать как во время тренировок, так и после них.

Отдельные рекомендации касаются женщин, планирующих беременность. При диабете вынашивание ребенка возможно, но подготовка должна проходить под медицинским наблюдением. Особенно опасны незапланированная беременность на фоне высокого уровня сахара и частые эпизоды гипогликемии в первые недели, когда у плода формируются основные органы.

Почему нельзя пропускать обследования

На начальных этапах диабет нередко развивается без заметных симптомов. Поэтому обнаружить нарушения помогают регулярные медицинские осмотры. Во время диспансеризации специалисты оценивают индекс массы тела и состав тела, проверяют уровень глюкозы и холестерина. При необходимости пациента направляют на консультацию к эндокринологу.

Для профилактики заболевания и контроля уже установленного диагноза важно придерживаться назначенной терапии, сбалансированно питаться, сохранять физическую активность и регулярно проверять уровень сахара. Самостоятельно менять дозировки препаратов или отменять лечение не следует: своевременная коррекция терапии помогает снизить риск осложнений.