Восемь часов сна не спасают: нутрициолог Осинкина назвала причину осенней апатии

Нутрициолог Людмила Осинкина объяснила, почему осенью уровень энергии падает даже у тех, кто спит по восемь часов — виноваты сокращение светового дня и сбитые биологические часы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Людмилу Осинкину.

По словам Осинкиной, осенью световой день сокращается, и человек проводит больше времени в темноте. Это напрямую влияет на выработку мелатонина — гормона, который готовит организм ко сну. В условиях недостатка света внутренние часы хуже согласуются с привычным расписанием, поэтому просыпаться и включаться в работу становится сложнее.

Изменения освещенности завязаны и на регуляции серотонина, отвечающего за настроение и нормальную работу нервной системы. Итог — сезонное снижение настроения, апатия и трудности с концентрацией внимания.

Дополнительный удар наносит естественное повышение утреннего уровня кортизола — гормона стресса, который мобилизует организм после пробуждения. Если биологические часы рассинхронизированы с социальным расписанием, человек чувствует себя сонным даже после привычных восьми часов сна.

Осенью меняются и повседневные привычки, отметила специалистка: люди меньше гуляют, чаще пользуются транспортом, дольше сидят в помещениях и нередко выбирают более калорийную пищу. В совокупности эти факторы усиливают ощущение усталости.

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