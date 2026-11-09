В Луховицах провели конкурс детско-юношеского творчества «Неопалимая купина»
Итоги творческого конкурса «Неопалимая купина» подвели в Луховицах
Фото: [ГУ МЧС России по Московской области]
Итоги муниципального этапа смотра-конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» подвели в Луховицах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
Конкурс проводится в рамках ежегодного фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность».
В торжественной церемонии подведения итогов конкурса приняли участие представители пожарно-спасательных подразделений. Они поблагодарили участников и вручили призы.
«Подобные мероприятия играют важную роль в профилактике пожаров среди детей и подростков, а также способствуют популяризации профессии пожарного и спасателя», - отметили в ведомстве.