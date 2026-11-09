Умер лидер «Разных людей» Александр Чернецкий

Лидер музыкальной группы «Разные люди» Александр Чернецкий умер 8 ноября в возрасте 60 лет, сообщила «Российская газета» со ссылкой на близких музыканта.

Причиной смерти стали последствия тяжелых операций, которые Чернецкий переносил в последние годы. Артист с молодости боролся с болезнью Бехтерева, а в начале 1990-х заболевание обострилось.

В 1991 и 1992 годах в Санкт-Петербурге Чернецкий перенес операции по эндопротезированию обоих тазобедренных суставов. Позже он пережил еще несколько серьезных хирургических вмешательств. Несмотря на постоянную боль, музыкант продолжал выступать и писать песни.

Свой творческий путь Чернецкий начал в 1983 году с группы «Карбонарии». Затем создал коллектив «Рок-фанат», который позже был переименован в «Рок-фронт». В 1987 году Чернецкий присоединился к «Группе продленного дня». Спустя год группа сменила название на «Разные люди».

Коллектив записал более 20 студийных и концертных альбомов. Сам Чернецкий выпустил два номерных альбома: «Боль» в 1988 году и «Вера» в 1989-м. В конце 1999 года музыкант переехал в Петербург и собрал новый состав «Разных людей».

В 2013 году Чернецкий выступил против Евромайдана и курса Украины на интеграцию с Евросоюзом, а также поддержал жителей Донбасса. Вместе с группой записал гимн 200-й бригады Северного флота.

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