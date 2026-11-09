Сравнение с Jetour: Votour V5 оказался на 60 тысяч дешевле исходника

Новый российский автобренд Votour, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, официально объявил цены и начал продажи первой модели Votour V5. Городской кроссовер предложен покупателям в 2 фиксациях: базовой «Комфорт» за 2,65 млн рублей и расширенной «Престиж» за 2,87 млн рублей. При этом исходный соплатформенный кроссовер Jetour Dashing 2026 года выпуска на российском рынке представлен в 3 комплектациях по ценам от 2,71 млн до 2,95 млн рублей, об этом сообщает автопортал Auto.ru .

Технические характеристики и силовая установка

Кроссовер Votour V5 укомплектован безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 л. с. (210 Нм), который агрегатируется с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и переднеприводной трансмиссией. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 11,7 секунды и развивает максимальную скорость 180 км/ч при заявленном среднем расходе топлива 8 литров на 100 км пути. Объем топливного бака составляет 57 литров.

Габариты кузова и архитектура шасси

Габаритная длина Votour V5 составляет 4590 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1685 мм при колесной базе 2720 мм и клиренсе 190 мм. Конструкция ходовой части включает переднюю независимую подвеску типа «МакФерсон» и заднюю многорычажную систему. Производство полного цикла первой модели российской линейки Votour уже организовано на автомобильном заводе холдинга «АГР» в Сестрорецке под Санкт-Петербургом.