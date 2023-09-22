Биолог Созыкин пояснил, почему неправильное употребление тыквы в пищу может принести вред организму

Тыква содержит большой объем клетчатки и витаминов, а также малое количество калорий. По словам биолога Александра Созыкина, неправильное употребление тыквы в пищу может нанести организму вред. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что наиболее полезным способом приготовления данного овоща является приготовление на пару и отваривание. Также можно употреблять ее в виде сока и необжаренных семян.

По мнению специалиста, людям, имеющим повышенную кислотность, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы употреблять тыкву нельзя.

Он добавил, что хорошо сочетается тыква с маринованными овощами, морепродуктами и грибами, напротив, молочные продукты нейтрализуют вкус, а мясо тормозит его переваривание и усвоение.