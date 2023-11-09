Биомедик Гельфанд пояснил, почему натуропаты являются шарлатанами

Натуропатия — это область альтернативной медицины, становящаяся все популярнее. Тем не менее идет спор о действенности натуропатии и широком распространении шарлатанов в данной сфере. Биоинформатик Михаил Гельфанд пояснил, почему это действительно шарлатанство. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, все, что не имеет клинических испытаний, - шарлатанство.

Эксперт добавил, что в клинической медицине также применяются натуральные ингредиенты. В качестве примера он привел хинин, артемизин.

По его мнению, целебные свойства могут иметь любые растения, но не следует обливаться мочой и прикладывать лист капусты.