Биполярное расстройство: психиатр объяснил, чем опасны перепады настроения

30 марта в мире отмечают не самый громкий, но важный день — Всемирный день биполярного расстройства. Дата выбрана не случайно: в этот день родился Винсент Ван Гог, который, как теперь известно, страдал от этой болезни. Идея простая: говорить о БАР открыто, чтобы люди перестали бояться диагноза, а вовремя замеченные симптомы не оборачивались годами страданий. Врач-психиатр Алексей Вилков объясняет, что биполярное расстройство — это хроническая история, которая чаще всего достается по наследству. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, примерно два процента людей на планете живут с этим, и женщины среди них встречаются чаще. Но главное, что нужно понять: БАР — это не просто «настроение скачет». Это четкие, длительные периоды, которые длятся неделями, а не днями. Две недели устойчивой депрессии, когда человек буквально выпадает из жизни — теряет работоспособность, не может встать с дивана, нарушается сон. А потом безо всякой внешней причины этот мрак сменяется эйфорией: энергия зашкаливает, но концентрация падает, и человек тоже не способен нормально функционировать. И самое коварное — в фазе подъема он часто считает себя абсолютно здоровым и счастливым, а тревогу бьют уже родственники, глядя на это со стороны.

Медик раскрыл, чем это отличается от обычных человеческих качелей. Простые перепады настроения, поясняет врач, проходят сами собой. Поссорился с кем-то — погрустил пару дней, выспался — и порядок. Человек держит руку на пульсе и способен вернуть себя в норму. При БАР же все происходит на ровном месте: на фоне полного благополучия накрывает депрессия, или, наоборот, без всякого повода накрывает маниакальная активность. И эти состояния настолько сильные, что ломают привычную жизнь, работу, отношения. Последствия игнорирования могут быть серьезными. Люди годами могут лечиться от «обычной депрессии», принимать не те препараты, усугубляя свое состояние, или вообще списывать все на скверный характер. Между тем, БАР — это не приговор, а диагноз, который при грамотном подходе позволяет вести полноценную жизнь. Ключевое здесь — вовремя обратиться к психиатру или психотерапевту, особенно если заметили, что настроение уходит в разнос надолго и без видимой причины.

По его мнению, перепады настроения — это нормально, если они короткие и контролируемые. Но если депрессия затягивается на недели, а эйфория сменяет ее так же беспричинно, как шторм — штиль, это уже не характер, а повод для консультации. В конце концов, даже гениальный Ван Гог, страдавший БАР, если бы жил сегодня, имел бы все шансы на качественную помощь и более спокойную жизнь.

