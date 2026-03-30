Быть «совой» опаснее, чем вы думаете: ученые выявили признаки развития биполярного расстройства

Люди, которые предпочитают ложиться поздно и вести ночной образ жизни, могут иметь повышенный риск развития признаков биполярного расстройства, пишет издание Daily Mail.

Согласно исследованию, у так называемых «сов» чаще наблюдаются перепады настроения, тревожность и сложности с контролем эмоций. Ученые отмечают, что такие особенности могут создавать дополнительный риск — особенно в условиях стресса и нестабильного режима сна.

Авторы работы под руководством Дж. Понтони изучили более 2000 взрослых и обнаружили, что люди с вечерним хронотипом значительно чаще демонстрируют признаки эмоциональной нестабильности и «субклинические» симптомы, связанные с биполярным спектром, к примеру, такие, как резкие перепады настроения.

Президент Европейской психиатрической ассоциации Андреа Фиорильо добавил, что учет режима сна может помочь врачам точнее оценивать риски и вовремя выявлять проблемы.

При этом ученые подчеркивают: речь не идет о прямой причине заболевания. Однако сочетание факторов — плохой сон, курение и нерегулярный режим — может усиливать негативные эффекты.

Интересно, что ранее исследование Имперского колледжа Лондона показало и положительную сторону «сов» — у них может быть более высокая когнитивная продуктивность.

Тем не менее специалисты советуют следить за качеством сна: именно он остается ключевым фактором, способным снизить риски психических нарушений.