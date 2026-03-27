Бюрократия или жизнь: камчатской пенсионерке не выдавали лекарство, хотя оно было в наличии

На Камчатке пожилая женщина столкнулась с ситуацией, когда ей отказали в выдаче жизненно важного препарата — несмотря на рецепт и фактическое наличие лекарства в медучреждении. В ситуацию пришлось вмешиваться уполномоченному по правам человека в Камчатском крае Андрею Зимину, сообщает ИА « Кам 24 ».

По данным омбудсмена, пенсионерка проходила лечение уже несколько месяцев, однако на определенном этапе ей перестали предоставлять необходимое средство, хотя потребность в нем сохранялась.

На официальный запрос уполномоченного региональный минздрав ответил, что финансирование закупки возможно, но лишь при строгом соблюдении учреждением всех бюрократических процедур. Как отметил Андрей Зимин, сложилась абсурдная ситуация: препарат есть, а пациент не может его получить. По мнению омбудсмена, этот случай — не единичный, а симптом системной проблемы в организации лекарственного обеспечения на Камчатке.

Ранее ИА «Кам 24» уже сообщало, что жители удаленных районов края регулярно жалуются на перебои с лекарствами, закрытые аптечные пункты и скудный ассортимент. Проблемы с лекарственным обеспечением стали одной из главных причин отставки предыдущего министра здравоохранения региона Александра Гашкова. С февраля 2026 года ведомство возглавляет Александр Нохрин.

После того как в ситуацию включилась прокуратура, вопрос удалось решить оперативно. Проверка заняла десять дней, и пациентке выдали лекарство сразу на два месяца. Кроме того, надзорное ведомство внесло представление правительству Камчатского края и подало иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу пенсионерки.