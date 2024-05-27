Бьюти-эксперт Горбунова рассказала, можно ли мыть голову ежедневно
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По словам бьюти-блогера Рии Горбуновой, мнение о том, что жирность волос зависит от частоты их мытья, не совсем верное. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она добавила, что на скорость засаливания прядей оказывают значительное влияние выделение железами себума на коже головы, который зависит от генетики, гормонального фона, стресса, качества питания, питьевого баланса, и внешние факторы вроде пыли, использования средств для укладок, остатков выхлопных газов с улицы.
По мнению эксперта, постоянные гигиенические процедуры с обычным шампунем не принесут вреда локонам, однако лишь при условии, что средство подходит именно под ваш тип волос. При этом кожа головы плохо отреагирует на частое мытье специальными шампунями с глубоким очищением, напротив, мощный состав таких средств может усилить выработку себума.
Она отметила, что обладателям нормальной кожи головы и типа волос можно мыть голову дважды в неделю, при наличии сухих волос — достаточно раза в неделю, а жирные волосы следует мыть по личному ощущению и предпочтениям.