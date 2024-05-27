Бьюти-эксперт Горбунова рассказала, можно ли мыть голову ежедневно

По словам бьюти-блогера Рии Горбуновой, мнение о том, что жирность волос зависит от частоты их мытья, не совсем верное. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что на скорость засаливания прядей оказывают значительное влияние выделение железами себума на коже головы, который зависит от генетики, гормонального фона, стресса, качества питания, питьевого баланса, и внешние факторы вроде пыли, использования средств для укладок, остатков выхлопных газов с улицы.

По мнению эксперта, постоянные гигиенические процедуры с обычным шампунем не принесут вреда локонам, однако лишь при условии, что средство подходит именно под ваш тип волос. При этом кожа головы плохо отреагирует на частое мытье специальными шампунями с глубоким очищением, напротив, мощный состав таких средств может усилить выработку себума.

Она отметила, что обладателям нормальной кожи головы и типа волос можно мыть голову дважды в неделю, при наличии сухих волос — достаточно раза в неделю, а жирные волосы следует мыть по личному ощущению и предпочтениям.