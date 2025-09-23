Благотворительный фонд Крыма помог спасти здоровье около 80 детей в 2024 году

Крымский благотворительный фонд «Будьте милосердны» в прошлом году организовал лечение для почти 80 детей, нуждавшихся в специализированной медицинской помощи. Как отметила директор МОО «Русское единство» Наталья Сырбу, для этого потребовалось приобрести более 350 авиабилетов, поскольку многие маленькие пациенты проходили лечение курсами и перевозились многократно. Об этом сообщает «Крым 24».

По ее словам, это стало возможным благодаря системной работе фонда, которая заключается не просто в разовом сборе средств, а в организации полноценной логистики для тяжелобольных детей. Наглядным подтверждением эффективности такой помощи стали конкретные случаи спасения. Одной девочке своевременная транспортировка позволила сохранить почку, другому ребенку — значительно улучшить зрение после обследования в профильной клинике. В критической ситуации оказался и мальчик, покусанный собакой: оперативная доставка и лечение спасли ему жизнь и минимизировали последствия травм.

Эксперт подчеркнула, что деятельность фонда выходит за рамки простой благотворительности, превращаясь в хорошо отлаженный механизм спасения. Каждая организованная поездка — это не просто цифра в отчете, а реальный шанс на здоровье и полноценную жизнь для десятков крымских детей.

Ранее стало известно, сколько семей получают помощь от детского хосписа в Крыму.