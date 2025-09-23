Стало известно, сколько семей получают помощь от детского хосписа в Крыму

Ежемесячно Крымский детский хоспис оказывает системную поддержку 65 семьям, воспитывающим детей с тяжелыми заболеваниями. Как сообщила генеральный директор организации Анна Рыжкова, помощь носит регулярный и комплексный характер. Об этом сообщает «Крым 24».

По ее словам, речь идет о обеспечении самым необходимым: специализированном питании, медицинском оборудовании, расходных материалах, лекарствах и гигиенических средствах. Для максимальной эффективности работы хоспис тесно взаимодействует с профильными министерствами — здравоохранения и социальной защиты Республики Крым.

Эксперт добавила, что такое всестороннее партнерство позволяет оказывать адресную и своевременную помощь, значительно улучшая качество жизни подопечных семей. Организация не просто предоставляет вещи, а создает систему поддержки в трудной жизненной ситуации.

По ее мнению, важно, что хоспис сохраняет открытость для новых обращений, готовый включить в программу помощи каждую нуждающуюся семью. Таким образом, деятельность организации становится реальной опорой для десятков семей, сталкивающихся с серьезными испытаниями.

Ранее сообщалось, что более 380 единиц нового оборудования передадут детскому хоспису Московской области.