Близорукость и усталость: офтальмолог предупредила об опасности неправильного освещения

Мы редко задумываемся о том, насколько правильно организован свет в комнате, где работаем или читаем, а между тем именно эта бытовая мелочь способна годами незаметно подтачивать здоровье глаз. Врач-офтальмолог Мария Левина в беседе с Pravda.Ru объяснила : баланс освещения — это не вопрос комфорта, а вопрос сохранения зрения, причем как недостаток, так и переизбыток света работают против нас, просто разными способами. Особенно уязвимы в этой истории дети и подростки, чья зрительная система еще формируется и реагирует на любые перегрузки острее.

По ее словам, когда света мало, глаза начинают работать на пределе. Человек инстинктивно напрягается, чтобы разобрать текст или детали, цилиарная мышца находится в постоянном тонусе, и со временем это может привести к развитию или прогрессированию близорукости. Но опасность не только в отдаленных последствиях. Регулярная работа при плохом освещении вызывает классический астенопический синдром: зрительную усталость, ощущение давления в глазах, тяжесть и непреодолимое желание прикрыть веки к концу дня. Проблема усугубляется, если свет не просто тусклый, но еще и неправильно расположен.

Медик добавила, что существуют четкие гигиенические нормы освещения для учебных и рабочих помещений, и они появились не на пустом месте. Идеальный сценарий — естественный дневной свет, падающий на рабочую поверхность слева (для правшей), чтобы тень от руки не создавала дополнительных препятствий. Если естественного света недостаточно, в дело вступает искусственный, но важно, чтобы он был равномерным и не создавал резких контрастов. Казалось бы, мелочь, но правильное распределение света снижает нагрузку на глаза колоссально.

По ее мнению, избыточная яркость — это вторая сторона той же медали, и в эпоху тотальной цифровизации она становится проблемой не меньшего масштаба. Эксперт обращает внимание на привычку многих выставлять яркость смартфонов и мониторов на максимум. В сочетании с бликами, мерцанием и постоянной сменой фокуса это превращает работу с гаджетами в испытание для зрительной системы. Глаз вынужден непрерывно адаптироваться к меняющимся условиям, цилиарная мышца снова оказывается в зоне риска, и в результате — те же усталость, давление и ощущение «песка» к вечеру. Итог прост: свет должен быть не просто «есть», он должен быть правильным — достаточно ярким, но не слепящим, равномерным, но не безликим, и организованным с учетом того, чем именно мы занимаемся. Это не роскошь, а базовая гигиена зрения, которую мы почему-то продолжаем игнорировать в пользу «ну как-нибудь сяду».

