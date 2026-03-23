Весеннее солнце опасно: офтальмолог рассказал, как защитить глаза

Весна радует нас не только долгожданным теплом и удлиняющимся световым днем, но и повышением солнечной активности. В это время, казалось бы, безобидные прогулки без защиты могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Врачи предупреждают: пренебрежение солнцезащитными очками весной повышает риски развития катаракты и даже рака кожи на веках. « Вечерняя Москва » вместе с экспертом разобралась, насколько это опасно и как правильно защищать глаза.

Офтальмолог, профессор Вячеслав Куренков подтверждает: теоретически весенне-летний сезон действительно создает повышенные риски. Ультрафиолет способен провоцировать помутнение хрусталика — тот самый процесс, который ведет к катаракте. А для обладателей множества родинок в области век и лица избыток солнца становится фактором риска развития меланомы. Это крайне агрессивная форма рака, которая быстро метастазирует, поэтому даже намек на опасность требует внимания. Однако есть и хорошая новость: для жителей Центральной России, включая Москву, интенсивность излучения не настолько высока, как в южных широтах, и статистического всплеска этих заболеваний в сезон не наблюдается. Тем не менее, если у вас есть аномальные или вызывающие сомнения родинки на лице, перед началом активного солнца стоит показаться дерматологу.

Главный совет эксперта — ориентироваться не на время суток, а на конкретные цифры. Решающим фактором становится ультрафиолетовый индекс. Когда он превышает отметку в три-четыре единицы, кожа уже требует SPF-защиты, а глазам нужны качественные солнцезащитные очки. При более низких показателях острую необходимость в них можно не испытывать.

Что касается выбора самих очков, тут все зависит от сценария использования. Для пляжного отдыха и длительного пребывания под открытым солнцем подойдут модели с максимальным затемнением. А вот для вождения лучше выбрать более светлые линзы: излишне темные стекла снижают остроту восприятия дорожной обстановки и реакцию на опасные объекты, что чревато авариями. Универсальным решением врач называет фотохромные очки-«хамелеоны» без диоптрий: на улице они темнеют, реагируя на яркий свет, а в помещении снова становятся прозрачными, избавляя от необходимости постоянно менять аксессуары. Таким образом, весеннее солнце — это не повод запираться дома, а лишь напоминание о том, что грамотная защита должна быть такой же естественной привычкой, как взглянуть на прогноз погоды перед выходом.

