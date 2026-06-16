Боярышник против жирной печени: ученые нашли неожиданное свойство ягод, которые растут в каждом дворе

Ученые из Хэбэйского университета (Китай) пришли к выводу, что процианидины боярышника способны бороться с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function .

НАЖБП развивается при избыточном накоплении жира в клетках печени и считается одним из самых распространенных хронических заболеваний этого органа. В ходе экспериментов исследователи изучали действие процианидинов — природных полифенолов, содержащихся в боярышнике. Опыты ставили на клетках печени и мышах, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров.

Экстракт боярышника снижал накопление жира в клетках печени и улучшал показатели обмена веществ у животных. У мышей уменьшались уровни общего холестерина, триглицеридов и «плохого» холестерина ЛПНП, а также ослаблялось жировое перерождение печени. Кроме того, вещество способствовало восстановлению баланса желчных кислот, который часто нарушается при заболевании.

Авторы выяснили, что эффект связан с воздействием на кишечную микробиоту. Экстракт изменял состав бактерий кишечника, что влияло на обмен желчных кислот и активировало сигнальный путь FXR — один из ключевых регуляторов жирового обмена в печени.

Ранее другие исследования также подтверждали потенциал боярышника в борьбе с НАЖБП: экстракт растения способствовал расщеплению триглицеридов, подавлял синтез жирных кислот и улучшал здоровье кишечника за счет модуляции микробиоты.