Бокал вина в обед: безобидная привычка или скрытая угроза карьере? Мнение врача-нарколога

Как пояснила в интервью РИА Новости врач-нарколог Марина Саунова, спиртное негативно влияет на ключевые функции мозга: ослабляет концентрацию и значительно замедляет скорость реакций. Это означает, что даже бокал вина, выпитый во время обеденного перерыва, может обернуться серьезными промахами в работе во второй половине дня.

Специалист подчеркивает, что алкоголь является психоактивным веществом, воздействующим на нервную систему практически мгновенно. Для офисных сотрудников это грозит ошибками, а для тех, кто работает с техникой или управляет транспортом, — реальной опасностью.

«Поэтому врачебная рекомендация однозначна: от вина и других спиртных напитков в рабочее время лучше отказаться. Если хочется расслабиться или снять стресс, гораздо полезнее выбрать прогулку на свежем воздухе, легкую гимнастику или чашку травяного чая», — заключила Саунова.

