Отпуск, отгул или удаленка: как родителям попасть на школьную линейку

Первое сентября в 2026 году приходится на рабочий день, однако родители могут заранее договориться с работодателем и провести День знаний вместе с ребенком. В Минтруде назвали несколько вариантов оформления отсутствия.

Первый способ — использовать один из оставшихся дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Если утвержденный график не предусматривает отдых 1 сентября, сотрудник может попросить работодателя перенести на эту дату один отпускной день.

Второй вариант — оформить отпуск без сохранения зарплаты. Для этого необходимо заранее подать заявление и получить согласие руководства. Некоторым льготным категориям работников, включая людей с инвалидностью и участников боевых действий, такой отпуск предоставляется в случаях и пределах, предусмотренных законом. Дополнительные гарантии могут быть закреплены в коллективном договоре.

Также можно воспользоваться днем отдыха, полученным за работу в выходной или праздник. Если ни один вариант не подходит, сотрудник вправе обсудить удаленную работу либо перенос рабочих часов.

При этом обязательного выходного для родителей школьников 1 сентября в Трудовом кодексе нет. Если соответствующая льгота не предусмотрена документами организации, решение принимается по договоренности с работодателем.