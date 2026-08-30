Смертельно опасен после смерти: почему ученые боятся вскрывать гробницу Цинь Шихуанди

Исследования погребального комплекса продолжаются полвека, но до сих пор упираются в предостережения древних историков и реальную опасность для ученых:

История находки: В 1974 году в провинции Шэньси фермер Ян Чжифа, копая колодец, случайно обнаружил первую статую. В ходе раскопок археологи откопали свыше 6 тысяч терракотовых воинов в полный рост, лошадей и боевые колесницы.

Одержимость бессмертием: Император Цинь Шихуанди (Ин Чжэн) панически боялся смерти и всю жизнь искал эликсир вечной жизни, о чем свидетельствуют найденные в Хунанских дощечках указы и надписи на скалах в Цинхае. Причиной его смерти в 210 году до н. э. стало регулярное употребление ртутных пилюль, рекомендованных алхимиками.

Устройство усыпальницы: По записям древнего историка Сыма Цяня, гробница представляет собой модель империи: потолок имитирует небосвод, а на полу созданы рельефные реки и моря, заполненные проточной ртутью.