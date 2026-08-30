Симптомы непонятны врачам: что произошло с 30-летним москвичом во время отпуска в Египте
SHOT: отдыхающий в Египте россиянин подхватил неизученную болезнь
Российский IT-специалист заразился неизвестной инфекцией во время семейного отдыха в Хургаде. Из-за специфических симптомов — отсутствия потоотделения, скачков пульса до 200 ударов в минуту и предобморочных состояний — мужчина почти год не может покинуть страну для продолжения лечения. Об этом сообщает RT со ссылкой на информационный Telegram-канал SHOT.
Симптомы заболевания и проблемы семьи в Египте
Заболевание нанесло серьезный удар по здоровью и финансовому положению туриста:
- Первые проявления болезни: Первым симптомом стало полное отсутствие потоотделения (ангидроз), что в условиях египетской жары привело к постоянному перегреву организма, учащенному пульсу до 200 ударов в минуту и регулярным предобморочным состояниям.
- Осложнения: Позже у пациента проявились симптомы тяжелой кишечной инфекции и сильное обезвоживание.
- Бесполезные обследования: Семья потратила порядка $8 тыс. на медицинские обследования в клиниках Каира, однако местным врачам так и не удалось установить точный диагноз.
- Проблемы с возвращением: Мужчина потерял возможность работать и вынужден постоянно охлаждать тело водой. Из-за длительного пребывания в стране семья просрочила визы почти на год — теперь для вылета в Россию им требуется оплатить крупные штрафы.