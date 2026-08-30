Симптомы непонятны врачам: что произошло с 30-летним москвичом во время отпуска в Египте

Российский IT-специалист заразился неизвестной инфекцией во время семейного отдыха в Хургаде. Из-за специфических симптомов — отсутствия потоотделения, скачков пульса до 200 ударов в минуту и предобморочных состояний — мужчина почти год не может покинуть страну для продолжения лечения. Об этом сообщает RT со ссылкой на информационный Telegram-канал SHOT.