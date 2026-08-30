Жара, цены и заторы: турагент Байрактар раскрыла главные проблемы россиян на отдыхе в Турции
Life.ru: отдых в Анталье стал стрессом для больишнства россиян
В разгар летнего сезона отдых российских туристов в Анталье может сопровождаться стрессом из-за переполненных пляжей, длинных заторов на дорогах и выросших цен на услуги и проживание. О причинах ухудшения впечатлений от отпуска рассказала турагент Эзги Байрактар информационному агентству РИА Новости.
Факторы напряжения на курорте в пиковый сезон
По словам экспертов, наибольшая нагрузка на инфраструктуру Антальи приходится на июль и август:
- Сезонный перегруз: К постоянным жителям добавляется массовый поток иностранных и внутренних туристов, что создает очереди в ресторанах, общественном транспорте и на пляжах.
- Проблема с дорожным движением: В провинции зарегистрировано свыше 1,15 млн автомобилей. Для борьбы со стремительно возникающими пробками муниципалитет внедряет сеть «умных» перекрестков.
- Рост цен: Социологи и турагенты отмечают экономическое напряжение, отражающееся в удорожании аренды жилья, питания и повседневных товаров как для местных жителей, так и для отдыхающих.