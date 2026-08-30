Жара, цены и заторы: турагент Байрактар раскрыла главные проблемы россиян на отдыхе в Турции

В разгар летнего сезона отдых российских туристов в Анталье может сопровождаться стрессом из-за переполненных пляжей, длинных заторов на дорогах и выросших цен на услуги и проживание. О причинах ухудшения впечатлений от отпуска рассказала турагент Эзги Байрактар информационному агентству РИА Новости.