Прошлый устарел на 40 лет: с 1 сентября в России начинает действовать новый ГОСТ на сдобу

С 1 сентября в России начинает действовать обновленный национальный стандарт на сдобные хлебобулочные изделия, утвержденный Росстандартом. Предыдущий документ был принят около 40 лет назад и устарел, перестали соответствовать современным технологиям производства и запросам рынка. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.