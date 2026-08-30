Прошлый устарел на 40 лет: с 1 сентября в России начинает действовать новый ГОСТ на сдобу
ТАСС: Росстандарт ввел новый ГОСТ на булочки, сдобу и лепешки с 1 сентября
С 1 сентября в России начинает действовать обновленный национальный стандарт на сдобные хлебобулочные изделия, утвержденный Росстандартом. Предыдущий документ был принят около 40 лет назад и устарел, перестали соответствовать современным технологиям производства и запросам рынка. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Что изменится согласно новому стандарту
Новый ГОСТ регулирует ассортимент, условия хранения и сроки реализации популярной выпечки:
- Затрагиваемая продукция: Стандарт распространяется на широкую линейку сдобных изделий — бриоши, булочки «Гражданская» и «Веснушка», сдобу «С помадой», ватрушки с творогом, «Выборгский» крендель, а также на различные виды лепешек.
- Время выдержки после печи: ГОСТ строго регламентирует максимальное время выдержки готовой продукции после выпекания перед отправкой на реализацию — 6 или 10 часов в зависимости от массы изделия.
- Сроки годности: Для упакованной продукции установлены четкие временные рамки хранения — 24 часа, 48 часов (двое суток) или 72 часа (трое суток).