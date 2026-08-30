Сначала по среднему, затем с коэффициентом: как просроченная поверка счетчика увеличит платеж

После окончания срока поверки показания счетчика перестают учитывать при расчете платы за воду. О возможном росте начислений рассказал « Российской газете » коммерческий директор компании «Росводоканал Оренбург» Алексей Марков.

По словам эксперта, первые три месяца плату рассчитывают исходя из среднемесячного потребления за предыдущее полугодие. Затем начисления производят по нормативу с повышающим коэффициентом.

С 2026 года для холодной воды коэффициент составляет 3 вместо прежних 1,5. Для горячего водоснабжения он сохранился на уровне 1,5. Такой порядок также применяется, если собственник не допускает специалистов для проверки счетчика, пломб или снятия показаний.

Марков привел пример квартиры с двумя жильцами. При тарифе 46,71 рубля и нормативе 5,2 кубометра плата за холодную воду составит около 486 рублей. С коэффициентом 1,5 сумма увеличится примерно до 729 рублей, а с коэффициентом 3 — до 1457 рублей.

Исключение предусмотрено для жилья, где установить счетчик технически невозможно. Однако собственнику необходимо получить соответствующий акт управляющей или ресурсоснабжающей организации.