Выбрал собаку вместо отца: жителя Ростовской области лишили крыши над головой из-за стаффорда
«КП-Ростов»: в Ростовской области отец выселил сына через суд из-за стаффорда
В Ростовской области семейный конфликт между владельцем дома и его взрослым сыном закончился судебным разбирательством и принудительным выселением. Поводом для окончательного разрыва отношений стала покупка сыном собаки породы американский стаффордширский терьер, с которой отец отказался жить на 43 квадратных метрах. Об этом пишет газета Комсомольская правда.
Причины конфликта и решение суда
Отношения родственников давно были напряженными, а появление бойцовской собаки лишь ускорило судебное разбирательство:
- Предпосылки спора: Отец и сын не вели общее хозяйство, регулярно скандалили, а сын длительное время не помогал оплачивать коммунальные услуги.
- Повод для ультиматума: Сын приобрел стаффорда за 50 тысяч рублей. Собака постоянно лаяла и свободно передвигалась по 43-метровому дому, после чего собственник потребовал убрать пса или съехать. Сын выбрал собаку, из-за чего отцу временно пришлось покинуть собственное жилье.
- Судебный процесс: Собственник направил сыну официальное уведомление с требованием освободить жилое помещение, а затем подал иск. Непогашенные задолженности по ЖКУ сын оплатил только после начала процесса.
- Вердикт и позиция юристов: Суд признал молодого человека утратившим право пользования жилым помещением. Юрист Татьяна Руденко отметила, что отсутствие общего бюджета, заботы и неоплата счетов доказывают прекращение семейных отношений, что дает собственнику полное право выселить жильца.