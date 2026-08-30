Выбрал собаку вместо отца: жителя Ростовской области лишили крыши над головой из-за стаффорда

Отношения родственников давно были напряженными, а появление бойцовской собаки лишь ускорило судебное разбирательство:

Предпосылки спора: Отец и сын не вели общее хозяйство, регулярно скандалили, а сын длительное время не помогал оплачивать коммунальные услуги.

Повод для ультиматума: Сын приобрел стаффорда за 50 тысяч рублей. Собака постоянно лаяла и свободно передвигалась по 43-метровому дому, после чего собственник потребовал убрать пса или съехать. Сын выбрал собаку, из-за чего отцу временно пришлось покинуть собственное жилье.

Судебный процесс: Собственник направил сыну официальное уведомление с требованием освободить жилое помещение, а затем подал иск. Непогашенные задолженности по ЖКУ сын оплатил только после начала процесса.