Кардиолог раскрыл ключевые правила для здоровья сердца и сосудов

Врач-кардиолог клиники «Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Кокин в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» перечислил научно доказанные меры, позволяющие значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист выделил несколько фундаментальных принципов, соблюдение которых критически важно для долголетия кровеносной системы.

Первым и самым решительным шагом, по словам Кокина, должен стать полный отказ от курения, включая избегание пассивного вдыхания табачного дыма. Никотин провоцирует сосудистый спазм, разрушает внутреннюю оболочку артерий и ускоряет образование атеросклеротических бляшек.

У курильщиков риск инфаркта миокарда в три раза выше. При этом доказано, что всего через год после отказа от вредной привычки угроза сердечно-сосудистых катастроф снижается на 50%, заявил кардиолог.

Не менее важным аспектом профилактики врач назвал регулярный контроль ключевых биохимических показателей: уровня холестерина, глюкозы и инсулина в крови. Кокин напомнил, что сахарный диабет является агрессивным фактором, поражающим сосуды любого калибра.

Среди других обязательных рекомендаций — внимание к здоровью вен ног. Специалист подчеркнул, что варикозная болезнь является не косметическим изъяном, а серьезным нарушением кровообращения, требующим консультации флеболога при первых же симптомах.

Для комплексного поддержания сосудистого тонуса кардиолог также посоветовал поддерживать артериальное давление в рамках 120/80 мм рт. ст., регулярно заниматься физкультурой, контролировать вес, обеспечивать себе не менее 7 часов сна ежесуточно и освоить техники управления стрессом.

