Более 1,2 тыс. человек обследованы на новом маммографе в поликлинике Рязанского кардиодиспансера

Свыше 1,2 тыс. человек прошли обследование на новом цифровом аппарате – маммографе, приобретенном в поликлинике Рязанского кардиодиспансера по программе модернизации первичного звена здравоохранения осенью прошлого года. Об этом сообщает 7info .

Добавляется, что данный цифровой аппарат дает возможность выявить изменения в тканях, получать высококачественное изображение, необходимое для точной диагностики и обнаружения новообразований в молочных железах.

Уточняется, что ключевыми преимуществами нового маммографа являются высокая разрешающая способность снимка и минимальная доза облучения пациентов.

Поясняется, что среди прошедших обследование более чем в 40% случаев были обнаружены отклонения от нормы.