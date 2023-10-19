Более 150 единиц оборудования для реабилитации поставили в больницы Подмосковья с начала года

С начала этого года для закупки ста пятидесяти пяти единиц реабилитационного оборудования в подмосковные больницы было направлено почти двести миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

С начала года техника была поставлена в 26 больниц региона, в том числе в Красногорскую, Домодедовскую, Химкинскую и другие. Все аппараты закуплены, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что в этом году реабилитацию в региональных стационарах прошли более одиннадцати тысяч человек, что подчеркивает важность обеспечения больниц современной медицинской техникой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на востоке Подмосковья планируется построить современный госпиталь.