Более 20 новых автомобилей поставлено в районные больницы Рязанской области

Свыше 20 новых полноприводных автомобилей пополнили автопарк районных больниц Рязанской области в этом месяце. Об этом сообщает 7info со ссылкой на главу региона Павла Малкова.

Он добавил, что это транспорт повышенной проходимости для возможности попадать отдаленные поселения.

По словам губернатора Рязанской области, автомашины были закуплены в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».