Более 20 новых автомобилей выделят сельским больницам Рязанской области до конца года

До конца года 16 сельских больниц Рязанской области получат свыше 20 новых легковых автомобиля. Об этом сообщает 7info со ссылкой на главу региона Павла Малкова.

Уточняется, что в автопарк медицинских учреждений поступят 11 полноприводных универсалов и 12 седанов, которые подходят для работы в сельской местности. В целом обновление парка медтранспорта ведется в Рязанской области уже второй год.

Отмечается, что закупа новых автомашин проводилась в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и поддержке федерального центра.