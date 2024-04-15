Более 240 единиц медоборудования поступит в детские поликлиники Подмосковья в этом году

Свыше 240 единиц медтехники для детских поликлиник закупят в Подмосковье в этом году, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Речь идет в том числе об аппаратах УЗИ, а также реабилитационном и офтальмологическом оборудовании, которое необходимо для проведения качественной диагностики, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«В этом году закупим для них (детских поликлиник. — прим. ред.) более 240 единиц оборудования на сумму свыше 441 миллиона рублей», — указал глава областного Минздрава.

Технику приобретут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». Новое оборудование поступит в детские поликлиники в Подольске Дмитрове, Жуковском, Королеве и других округах.