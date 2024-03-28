Более 30 человек заболели мышиной лихорадкой в Рязанской области в прошлом году

В минувшем году в Рязанской области свыше 30 человек заразились мышиной лихорадкой. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболевание регистрируется каждый год, причем в группе риска находятся мужчины, поскольку у них выявляется более половины случаев заболеваемости, причем наиболее часто ею заражаются мужчины предпенсионного и пенсионного возраста, увлекающиеся охотой и рыбалкой.

Добавляется, что при этом подхватить мышиную лихорадку может каждый, прежде всего во время открытия дачного сезона после зимы, когда во время отсутствия хозяев вполне в домах могли находиться грызуны.

Уточняется, что во избежание заражения нужно обрабатывать пространство дач спецсредствами с маской и аккуратно убирать сухую траву.