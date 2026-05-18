Более 40 дней без сознания: в Саратове вывели из комы беременную женщину с полиорганной недостаточностью

Врачи Саратовской областной клинической больницы совершили то, что сами называют крайне сложной задачей: 35-летняя беременная пациентка, проведшая в медикаментозной коме более 40 дней, пришла в сознание и переведена на самостоятельное дыхание. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале медучреждения.

Женщину доставили в стационар без сознания с диагнозом «полиорганная недостаточность», развившимся на фоне серьезных осложнений беременности. Для спасения жизни специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии № 2 провели серию экстренных хирургических вмешательств. Весь период комы организм поддерживали методами искусственной вентиляции легких, гемодиализа и переливания крови. Комплексное лечение позволило стабилизировать состояние, и сегодня женщина полностью пришла в себя.